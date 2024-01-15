Тоттенхем встановив вражаючий рекорд результативності клубу
06:00 - Читать на русском
Поєдинок між Манчестер Юнайтед та Тоттенхемом став черговим, у якому "шпори" відзначились забитим м'ячем.
завершено
40’ Маркус Рашфорд
Рішарлісон 19’
19’ Рішарлісон
40’ Маркус Рашфорд
Поєдинок проти МЮ став 33-м поспіль, в якому Тоттенхем забивав у ворота суперника, повідомляє Opta.
Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Востаннє "шпори" не змогли забити ще в березні минулого року, програвши Вулверхемптону (0:1). З того часу лондонці провели свою рекордну серію з поєдинків, у кожному з яких Тоттенхем забив бодай один м'яч.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем розійшлись миром (2:2). На голи Хьойлунда та Рашфорда результативно відповіли Рішарлісон та Бентанкур.
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