Манчестер Юнайтед та Тоттенхем не змогли виявити сильнішого у поєдинку 21-го туру АПЛ. Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед повів у рахунку вже на 3-й хвилині – Хьойлунд підібрав м'яч у штрафному та потужно пробив під поперечку. Тоттенхем відігрався на 19-й хвилині – Порро знайшов голову Рішарлісона подачею з кутового.

МЮ розписав ефектну нічию з Тоттенхемом – форварди "дияволів" відчули один одного, важкий дебют Вернера

Ще до перерви МЮ знову вийшов вперед – тепер Хьойлунд асистував Рашфорду. Але "шпори" на старті другої половини зрівняли рахунок – Вернер віддав на вбігаючого Бентанкура у штрафний, а уругваєць зблизька розстріляв Онана.