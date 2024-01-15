Поединок между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом стал очередным, в котором "шпоры" отметились забитым мячом.

Поединок против МЮ стал 33-м подряд, в котором Тоттенхэм забивал в ворота соперника, сообщает Opta.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

В последний раз "шпоры" не смогли забить еще в марте прошлого года, проиграв Вулверхэмптону (0:1). С тех пор лондонцы провели свою рекордную серию из поединков, в каждом из которых Тоттенхэм забил хотя бы один мяч.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм разошлись миром (2:2). На голы Хёйлунда и Рашфорда результативно ответили Ришарлисон и Бентанкур.

МЮ расписал эффектную ничью с Тоттенхэмом – форварды "дьяволов" почувствовали друг друга, тяжелый дебют Вернера