Кубок Англії 2022/23, 1/16 фіналу

Волсолл – Лестер – 0:1

Гол: Іхеаначо, 68

Аккрінгтон – Лідс – 1:3

Голи: Адекоя, 81 – Гаррісон, 23, Фірпо, 66, Сіністерра, 68

Саутгемптон – Блекпул – 2:1

Голи: Перро, 22, 62 – Патіно, 67

Фулхем – Сандерленд – 1:1

Голи: Кейрні, 61 – Кларк, 6

Престон – Тоттенхем – 0:3

Голи: Сон, 50, 69, Данджума, 87

Лестер завдав по воротах Волсолла аж 28 ударів, але лише один з них завершився голом. Цього було достатньо для перемоги над командою четвертого дивізіону й проходу далі.

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Лідс без особливих проблем здолав Аккрінгтон із Першої ліги, а Саутгемптон, аутсайдер АПЛ, був сильнішим за Блекпул із Чемпіоншипа. Фулхем, який йде 7-м в Прем'єр-лізі, розписав гольову мирову з Сандерлендом. Відтак доведеться провести матч-відповідь.

Найлегше було Тоттенхему. "Шпори" без особливих проблем розгромили Престон. Представник Чемпіоншипа тримався протягом першого тайму, але по перерві посипався. Сон оформив дуже ефектний дубль, а Данджума відзначився першим голом у дебютному поєдинку!

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