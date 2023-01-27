Олександр Зінченко повернувся на стадіон Етіхад, але не потрапив у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Ман Сіті – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 22:00. Це перша за рік битва команд Гвардіоли та Артети. Свого роду репетиція лютневого поєдинку двох головних претендентів на цьогорічне золото АПЛ. Прем'єрне протистояння українця проти колишніх партнерів, з якими здобув безліч титулів і провів не один рік, почалося лише із запасу.

Ман Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу Кубка Англії

З помилки голкіпера гостей починається двобій. Тернер з другої спроби таки підставив Партея, Де Брюйне з Холандом розіграли, а удар Родрі вийшов не дуже прицільним. Лондонці застосували значно глибшу ротацію. І саме резервісти організували перший влучний удар. Троссар, який вперше за 5 матчів у всіх турнірах (більшість пропустив ще у складі Брайтона) опинився в основі, ліворуч прострілив на протилежний фланг, а потужний постріл Томіясу парирував Ортега – мабуть, єдиний справді резервний гравець у сьогоднішньому старті господарів.

Холдінг проти Холанда – це дуже небезпечна ставка. Норвежець довів це на 9 хвилині, легко пройшовши центрбека Арсенала. Лише своєчасний вихід із воріт кіпера збірної США врятував патову ситуацію. Ерлінг усе одно спробував забити, але змушений був робити це ударом через себе – Томіясу підстрахував порожні ворота. Як же легко проходять "каноніри" у чужий штрафний майданчик на 21 хвилині. Тернер з Габріелем витягнули на себе атакувальну лінію, далі залишки пресингу легко розбивають правим флангом, де Сака отримує надто багато простору і переводить у центр. Нкетія пропускає, Вієйра ще лівіше, потужну спробу Троссара тягне незворушний Ортега.

Пара ударів господарів за декілька секунд. Мареза заблокували, Льюїс відкотив Де Брюйне, а Кевін майже викрутив у дальню дев'ятку. Холанду дісталося у повітрі від Холдінга, майже 3 хвилини тривала пауза, поки норвежець не оговтався. І знову бельгійська зброя! Троссар з комфортом промчав почесним коридором, який новачку Арсенала влаштували Льюїс та Марез. Нкетія замикав простріл бельгійського лівого вінгера, але не влучив з кількох метрів. Тірні прийняв діагональ від Томіясу і без роздумів спрямував снаряд знову в бік правого флангу. Вийшло кумедно. Головний конкурент Зінченка відправив передачу практично в аут.

Холдінг уже давно ходив по краю. Суддя виписав запасному центрбекові жовту, адже лише борцівським прийомом вдалося зупинити ривок Холанда. Усі свої 4 удари за перший тайм Арсенал виконував з меж штрафного. У Сіті лише Марезу дозволили пройти в небезпечну зону та й того прикрили щільно. Дивовижно, але запас Арсенала без Едегора, Мартінеллі, Зінченка, Вайта, Саліба та Ремсдейла все одно мав кращий вигляд, ніж по суті основа Манчестер Сіті. Стоунз потягнув стегно у боротьбі з Троссаром – лише результативної дії бракує бельгійцю в чудовому повноцінному дебюті за Арсенал. Ляпорт вийшов на заміну.

У перерві Артета зробив дві заміни, але дотримався балансу резервістів/основних. Локонга дав відпочити незамінному Партею, а жахіття Холдінга достроково завершив Саліба. У разі нічиєї ці ж команди з великою імовірністю зіграли б між собою у Лондоні двічі за 7 днів посеред лютого. Тернер тримається за плече, а Сіті починає згадувати, що грає вдома і здатен потужно тиснути на будь-кого. Де Брюйне закидає на Льюїса, той не зовсім вдало вирішує - щось середнє між ударом і прострілом. Ще одна гостра флангова атака, все ближче до Холанда м'яч. Однак Арсенал і так завдає першого удару після перерви. На 59 хвилині Нкетія класно скинув, а у Вієйри м'яч злетів з ноги кудись далеко від мети.

Дві традиційні заміни Гвардіоли в районі 58 хвилини. Вокер і Альварес замінили Льюїса та Мареза. Не дивно, що вибуховий момент починається саме з чемпіона світу. Змістився у глибину, з подивом зрозумів, що ніхто і не думає накривати. Стійка врятувала від гола Альвареса, але потім Гріліш класно розібрався із Сака та Томіясу, після чого ідеально викотив під більярдний удар Аке. Тут же замість Тірні й Троссара виходять Зінченко та Мартінеллі. Саме українець розвернув атаку лівим флангом, хитнувши Де Брюйне і створивши умови для подачі Джаки. Нкетія дивом не підставив ключку на межі воротарського, зате на 67 хвилині трапився перший у матчі кутовий на дві команди.

Гріліш майстерно вбиває час порожніми пробіжками з м'ячем, змушуючи суперників витрачати сили і страждати без контролю. Зінченко закидає у штрафний на Мартінеллі, який заробляє кутовий. Ще парочка проривів бразильця. Близько, але Ортега дуже вчасно грає на виходах і підчищає все. Вокер зрізає в центр, обганяє Зіну й змушує українця фолити на жовту. А ще за кілька хвилин Олекс мав усі шанси заробити вилучення. Бернарду Сілва, який і до того кілька разів відверто перегравав нашого легіонера, прокинув поміж ніг колишньому одноклубникові. Знову тільки з очевидним фолом вдалося стабілізувати ситуацію.

Man City 1 : 0 Arsenal



xG: 0.32 - 0.27

xThreat: 0.74 - 0.75

Possession: 53.2% - 46.8%

Field Tilt: 47.5% - 52.5%

Def Line Height: 44.7 - 52.2 pic.twitter.com/rj9qpPcIX8 — markstats bot (@markstatsbot) January 27, 2023

Усе вирішують дрібні деталі. У матчі, дуже схожому на фінал великого турніру з мізерними значеннями очікуваних голів і рівною грою двох рівноцінних суперників, Манчестер Сіті вибиває Арсенал завдяки голу Аке, який сьогодні блискуче відіграв лівого захисника. Символічний момент, адже стільки розмов і питань до Гвардіоли було щодо продажу Зінченка.