Поєдинок Кубка Англії Манчестер Сіті – Арсенал (1:0) явно був особливим для гравця збірної України. Після фінального свистка Олександр Зінченко вже не стримував емоцій.

У п'ятницю, 27 січня, 26-річний Зінченко вперше зіграв на Етіхаді після відходу з Ман Сіті. Олександр вийшов на заміну в поєдинку 1/16 фіналу, але не допоміг Арсеналу уникнути поразки. Гол Натана Аке став вирішальним – Ман Сіті вийшов у 1/8 фіналу Кубка.

Зінченко повернувся на Етіхад: відео гола і огляд матчу Манчестер Сіті – Арсенал

Після фінального свистка Зінченко емоційно поспілкувався з колишніми партнерами. Українець обіймався ледь не з усіма гравцями Манчестер Сіті – Вокером, Гюндоганом, Грілішем, Марезом, Аке, і навіть Ерлінгом Холандом, із яким так і не встиг зіграти в офіційних матчах (невдовзі після приходу норвежця Сашко покинув команду).

Зінченко встиг усе – потролити Ілкая Гюндогана, віддати свою футболку Кайлу Вокеру, та емоційно щось доводити Ріяду Марезу (Діаш із Канселу ледь стримали українця, а Вокер, схоже, був налаштований позбавити Сашка вуха). Відео розмови українця з футболістами Манчестер Сіті вже набрало більше двох мільйонів переглядів.

Нагадаємо, влітку Арсенал заплатив Манчестер Сіті 35 мільйонів євро за гравця збірної України, який у поточному сезоні вже зіграв 16 матчів (1 асист). Зараз "каноніри" із Зінченком у складі очолюють турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 5 очок при наявності гри в запасі.

Ман Сіті вибив Арсенал з Кубка Англії – Зінченко міг рятувати й отримати вилучення, суворий і елегантний урок наступника

Not sure if Zinchenko is happy or angry here #ITVFootball | #EmiratesFACup pic.twitter.com/eQnxxOzrwu — ITV Football (@itvfootball) January 27, 2023