Тоттенхем намагався зачепитися бодай за Лігу Європи/конференцій, але й Брентфорд у разі перемоги зберігав надії на єврокубки. Перед стартом зустрічі "бджоли" відставали від суперників на 4 очки.

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Справи "шпор" могли бути ще гіршими, якби не Харрі Кейн. 29-річний форвард проводить черговий потужний сезон, а в останніх 5 турах не йде з поля без результативної дії. Серія продовжилася і проти Брентфорда вже на 8-й хвилині. Скіппа збили на відстані 27-28 метрів від воріт – штрафний. Кулусевскі п'яткою відкотив Кейну, а той ідеально вліпив у дев'ятку без шансів для Райї.

Найкращий бомбардир Тоттенхема підкорив чергову історичну планку. Ще нікому раніше не вдавалося забити у 25 матчах одного сезону АПЛ. Ерлінг Холанд теоретично ще може перевершити це досягнення (23), якщо заб'є у всіх наступних турах, а Харрі "мовчатиме". Загалом для Кейна це був 28 гол в чемпіонаті проти 36 у норвежця.

Підопічні Раяна Мейсона втримали перевагу до відпочинку, але в дебюті другого тайму розвалились. Брентфорд на 8 місяців залишився без Айвена Тоуні, тому треба шукати нових героїв. На цю роль явно претендує Бріан Мбеумо. Тиждень тому камерунець забив Вест Хему, а цього разу оформив дубль двома блискучими обвідними ударами – 1:2.

Тоттенхем вкотре розчарував своїх фанатів безхребетністю. "Шпори" не зробили жодного натяку на камбек та ще й пропустили втретє. Скіппа "перекусили" біля карного майданчика, і нестримний Мбеумо додав до своїх голів асист на Вісса. Тоттенхем ризикує випасти з єврокубкової зони, якщо Астон Вілла набере якісь очки проти Ліверпуля. Брентфорд також бажає бірмінгемцям провалу, щоб мати шанси самому залізти на сьому сходинку у фінальному турі.

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