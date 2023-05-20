Тоттенхэм пытался зацепиться хотя бы за Лигу Европы/конференций, но и Брентфорд в случае победы сохранял надежды на еврокубки. Перед стартом встречи "пчелы" отставали от соперников на 4 очка.

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Дела "шпор" могли быть еще хуже, если бы не Харри Кейн. 29-летний форвард проводит очередной мощный сезон, а в последних 5 турах не уходит с поля без результативного действия. Серия продолжилась и против Брентфорда уже на 8-й минуте. Скиппа сбили на расстоянии 27-28 метров от ворот – штрафной. Кулусевски пяткой откатил Кейну, а тот идеально влепил в девятку без шансов для Райи.

Лучший бомбардир Тоттенхэма покорил очередную историческую планку. Еще никому раньше не удавалось забить в 25 матчах одного сезона АПЛ. Эрлинг Холанд теоретически еще может превзойти это достижение (23), если забьет во всех следующих турах, а Харри будет "молчать". В общей сложности для Кейна это был 28 гол в чемпионате против 36 у норвежца.

Подопечные Райана Мейсона удержали преимущество до отдыха, но в дебюте второго тайма развалились. Брентфорд на 8 месяцев остался без Айвена Тоуни, поэтому нужно искать новых героев. На эту роль очевидно претендует Бриан Мбеумо. Неделю назад камерунец забил Вест Хэму, а на этот раз оформил дубль двумя блестящими обводными ударами – 1:2.

Тоттенхэм в очередной раз разочаровал своих фанатов беспомощностью. "Шпоры" не сделали ни одного намека на камбек, да еще пропустили в третий раз. Скиппа "перекусили" возле штрафной, и безудержный Мбеумо добавил к своим голам ассист на Висса. Тоттенхэм рискует выпасть из еврокубковой зоны, если Астон Вилла наберет какие-то очки против Ливерпуля. Брентфорд также желает бирмингемцам провала, чтобы иметь шансы самому залезть на седьмую строчку в финальном туре.

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