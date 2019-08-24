Тоттенхем визначився із ціною, яку хоче отримати за Еріксена

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен покине клуб лише за суму, яка влаштовуватиме президента "шпор" Деніеля Леві.

Президент Тоттенхема Деніел Леві і головний тренер Маурісіо Почеттіно домовилися, що продадуть півзахисника Крістіана Еріксена, якщо з'явиться пропозиція на 50 млн фунтів, повідомляє Daily Mail.

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Контракт данця з лондонським клубом закінчується влітку наступного року, і керівник "шпор" не хоче втрачати півзахисника безкоштовно. Почеттіно, в свою чергу, не проти зберегти Крістіана в команді.

Сам Еріксен на початку літа публічно заявив, що готовий до нових викликів, після чого в пресі його почали активно зв'язувати з Реалом і Манчестер Юнайтед. Також був варіант із продовженням його контракту із Тоттенхемом.

У минулому сезоні Еріксен зіграв за Тоттенхем у 51 матчі в усіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши 17 результативних передач.

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