Тоттенхэм определился с ценой, которую хочет получить за Эриксена

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен покинет клуб только за сумму, которая будет устраивать президента "шпор" Дэниэля Леви.

Президент Тоттенхэма Дэниэл Леви и главный тренер Маурисио Почеттино договорились, что продадут полузащитника Кристиана Эриксена, если появится предложение на 50 млн фунтов, сообщает Daily Mail.

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Контракт датчанина с лондонским клубом истекает летом следующего года, и руководитель "шпор" не хочет терять полузащитника бесплатно. Почеттино, в свою очередь, не против сохранить Кристиана в команде.

Сам Эриксен в начале лета публично заявил, что готов к новым вызовам, после чего в прессе его начали активно связывать с Реалом и Манчестер Юнайтед. Также был вариант с продолжением его контракта с Тоттенхэмом.

В прошлом сезоне Эриксен сыграл за Тоттенхэм в 51 матче во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 17 результативных передач.

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