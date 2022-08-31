Півзахисник Тоттенхема Гаррі Вінкс вперше у кар'єрі спробує свої сили за межами Лондона.

Вихованець "шпор" перебрався у Сампдорію. Генуезці підписали опорного хавбека на правах річної оренди, інформують пресслужба лондонців. У контракті є опція можливого викупу за 25 млн євро.

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Вінкс усю свою кар'єру провів у Тоттенхемі і до цього жодного разу не змінював клубної прописки. У минулому сезоні Гаррі взяв участь у 30 з 53 матчів команди Конте. Загалом в його активі 203 поєдинки за "шпор", 5 голів та 6 асистів.

До слова, Сампдорія розпочала поточну кампанію без перемог – поразки від Салернітани й Аталанти, а також нічия з Ювентусом.

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