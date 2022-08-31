Полузащитник Тоттенхэма Гарри Уинкс впервые в карьере попробует свои силы за пределами Лондона.

Воспитанник "шпор" перебрался в Сампдорию. Генуэзцы подписали опорного хавбека на правах годовой аренды, информируют пресс-служба лондонцев . Опции выкупа нет.

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Уинкс всю свою карьеру провел в Тоттенхеме и до этого ни разу не менял клубную прописку. В минувшем сезоне Гарри принял участие в 30 из 53 матчей команды Конте. Всего в его активе 203 поединка за "шпор", 5 голов и 6 ассистов.

К слову, Сампдория начала текущую кампанию без побед – поражение от Салернитаны и Аталанты, а также ничья с Ювентусом.