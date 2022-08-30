Молодий нападник мюнхенців Джошуа Зіркзеє знову гратиме в Італії, але тепер на повноцінній основі.

Болонья придбала 21-річного нідерландця, інформує пресслужба мюнхенців. Із "россоблу" футболіст підписав 4-річний контракт.

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Баварія вже заробила на Джошуа 8,5 млн євро, також вона отримає 50% від суми його перепродажу. Ба більше, у контракті прописане право зворотнього викупу Зіркзеє.

Нагадаємо, Джошуа перебував у структурі "ротен" з 2017-го, за першу команду провів 17 поєдинків. Баварія віддавала його в оренди у Парму та Андерлехт (38 матчів, 16 голів і 9 асистів минулого сезону).

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