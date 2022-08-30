Англія. АПЛ, 5 тур

Крістал Пелас – Брентфорд – 1:1

Голи: Заха, 59 – Вісса, 88

Фулхем – Брайтон – 2:1

Голи: Мітровіч, 48, Данк, 55 (аг) – МакАлістер, 60 (пен)

Саутгемптон – Челсі – 2:1

Голи: Лавіа, 28, Армстронг, 45+1 – Стерлінг, 23

Челсі сенсаційно програв Саутгемптону. Розпочиналося все непогано для "синіх" – Стерлінг завершив комбінацію Хаверца та Маунта, реалізувавши другий свій момент. Розвинути успіх Челсі не вдалося. Хлопці Томаса Тухеля грали відверто погано: оборона провалювалася, атаки обривалися простими помилками.

Як наслідок, Челсі пропустив два голи ще до перерви. Лавіа потужно пробив з лінії штрафного без шансів для голкіпера – 1:1. Перед перервою гості побігли в останню атаку, але втратили м'яч, Жоржінью тотально провалився в центрі поля, внаслідок чого Армстронг вийшов на ударну позицію та влучив у ворота.

Челсі мав цілий тайм, щоб виправити ситуацію, і не зробив нічого. Ближчим до гола, як не дивно, був Саутгемптон. Кукурелья та Сілва зупиняли м'яч на лінії власних воріт. Безвихідь була такою, що в компенсований час навіть Менді бігав у чужі володіння, щоб допомогти партнерам. Челсі восьмий в таблиці з 7 очками.

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Брайтон зазнав першої поразки в сезоні. "Чайки" невдало з'їздили у гості до Фулхема, пропустивши два голи на початку другого тайму. Спершу Мітровіч відгукнувся на різку передачу Кебано, а потім Данк зрізав у власні ворота простріл Перрейри на контратаці. Брайтон відквитав один м'яч з пенальті, але врятувати матч не зумів. Команда Грема Поттера, маючи 10 очок, за підсумками туру може випасти з когорти лідерів. У Фулхема 8 балів.

Крістал Пелас має жахливий календар на старті чемпіонату (Сіті, Арсенал, Ліверпуль), однак справляє хороше враження. Патрік Вієйра сьогодні майже переграв Брентфорд. Точніше, не Вієйра, а Заха. Лідер господарів відкрив рахунок шикарним ударом у дальній кут. Але на останніх хвилинах Брентфорд відігрався – Вісса знайшов вільну зону між захисниками і головою загнав м'яч у сітку.