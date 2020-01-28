Тоттенхем узгодив трансфер суперника збірної України

Півзахисник збірної Нідерландів Стевен Бергвейн найближчим часом може змінити клуб.

Півзахисник нідерландського ПСВ Стевен Бергвейн сьогодні має пройти медогляд в Тоттенхемі, повідомляє видання Voetbal International. Клуби узгодили між собою перехід 22-річного футболіста за 32 мільйони євро (включаючи бонуси).

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Раніше вінгер відкрито заявив керівництву ПСВ про бажання покинути клуб, тому головний тренер "фермерів" Ернест Фабер залишив форварда поза заявкою на матч 20 туру Ередивізі проти Твенте. Офіційний сайт ПСВ сьогодні повідомив, що гравець отримав дозвіл пропустити тренування команди, аби навідатись до Лондона.

У поточному сезоні Бергвейн провів за свій клуб 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 13 результативних передач. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 млн євро.

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