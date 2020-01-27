toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КОБІ БРАЯНТ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тоттенхем хоче позбутися чотирьох гравців до кінця січня – відомий "чорний список" Моурінью

20:17 703 Читать на русском
Тоттенхем хоче позбутися чотирьох гравців до кінця січня – відомий "чорний список" Моурінью
Жозе Моурінью / Сайт Тоттенхема

Тоттенхем сподівається влаштувати масову чистку складу в останні дні зимового трансферного вікна.

Четверо гравців "шпор" можуть покинути клуб, інформує Evening Standard.

Тоттенхем націлився на трансфер суперника збірної України

Декілька команд АПЛ готові орендувати захисників Денні Роуза і Кайла Вокера-Пітерса. Тоттенхем не проти оформити повноцінні трансфери обох англійців, однак жоден з претендентів не хоче задовольняти фінансові апетити "шпор". У зоні ризику ще один оборонець Хуан Фойт і опорник Віктор Ваньяма – аргентинець та кенієць також не входять у плани Моурінью.

До слова, після 24 турів АПЛ Тоттенхем посідає шосту сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 34 очки.

Саррі привіз у Неаполь свято, провальне володіння Барси, критика Нагельсманна, невезіння Фонсеки в дербі – огляд вікенду

blog_ava
Жирона – Ов'єдо: надійний Лунін не раз врятував астурійців, став одним з найкращих у матчі та відсвяткував виїзну нічию
00:26
16473
Теги
Трансфери Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Кайл Вокер-Пітерс Кайл Вокер-Пітерс Хуан Фойт Хуан Фойт Денні Роуз Денні Роуз Віктор Ваньяма Віктор Ваньяма Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
14
хв
Борнмут
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук