Тоттенхем хоче позбутися чотирьох гравців до кінця січня – відомий "чорний список" Моурінью

Тоттенхем сподівається влаштувати масову чистку складу в останні дні зимового трансферного вікна.

Четверо гравців "шпор" можуть покинути клуб, інформує Evening Standard.

Тоттенхем націлився на трансфер суперника збірної України

Декілька команд АПЛ готові орендувати захисників Денні Роуза і Кайла Вокера-Пітерса. Тоттенхем не проти оформити повноцінні трансфери обох англійців, однак жоден з претендентів не хоче задовольняти фінансові апетити "шпор". У зоні ризику ще один оборонець Хуан Фойт і опорник Віктор Ваньяма – аргентинець та кенієць також не входять у плани Моурінью.

До слова, після 24 турів АПЛ Тоттенхем посідає шосту сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 34 очки.

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