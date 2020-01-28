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Тоттенхэм согласовал трансфер соперника сборной Украины

14:40 93 Читати українською
Тоттенхэм согласовал трансфер соперника сборной Украины
Стевен Бергвейн / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Нидерландов Стевен Бергвейн в ближайшее время может сменить клуб.

Полузащитник ПСВ Стевен Бергвейн сегодня должен пройти медосмотр в Тоттенхэме, сообщает издание Voetbal International. Клубы согласовали между собой переход 22-летнего футболиста за 32 миллионов евро (включая бонусы).

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Ранее вингер открыто заявил руководству ПСВ о желании покинуть клуб, поэтому главный тренер "фермеров" Эрнест Фабер оставил форварда вне заявки на матч 20 тура Эредивизи против Твенте. Официальный сайт ПСВ сообщил, что игрок получил разрешение пропустить тренировку команды, чтобы наведаться в Лондон.

В текущем сезоне Бергвейн провел за свой клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 13 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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