Німецький форвард Тімо Вернер отримає ще один шанс показати себе в найсильнішій лізі світу.

Тоттенхем орендує Вернера у РБ Лейпциг до кінця сезону, повідомляє Sky Sport. Принципова згода вже досягнута, сторонам залишилося залагодити деталі щодо подальшого викупу. Переговори мають завершитися сьогодні.

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Вернер провів два сезони в Челсі та навіть виграв з "синіми" Лігу чемпіонів-2020/21. Однак закріпитися в АПЛ форварду не вдалося. Візитною карткою Тімо стали кумедні промахи з гольових позицій.

Нападник влітку 2022-го повернувся в РБ Лейпциг, але відновити свою результативність не зумів. У цьому сезоні він мало грає і забив лише два голи. Лейпциг радий відпустити найбільш високооплачуваного гравця команди.