Тоттенхем розпочав перемовини з Реалом щодо Бейла, – ЗМІ

Лондонський Тоттенхем може повернути на Туманний Альбіон вінгера мадридського Реала Гарета Бейла.

Президент "шпор" Деніел Леві мав зустріч зі своїм колегою Флорентіно Пересом у Мадриді, повідомляє El Chiringuito.

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Два функціонери нібито обговорювали повернення до АПЛ Гарета Бейла. Лондонці залишилися без лідера після травми Харрі Кейна, тому прагнуть підписати зіркового виконавця. Крім того, зацікавлений у підписання валлійця і керманич Тоттенхема Жозе Моурінью.

У нинішньому сезоні Гарет Бейл провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 асисти. У 2007-2013 рр. він захищав кольори "шпор".

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