Моурінью прокоментував можливий трансфер Кавані в Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью висловився щодо перспектив форварда ПСЖ Едінсона Кавані перейти у лондонський клуб.

"У мене дуже хороші стосунки з Нассером Аль-Хелайфі та Леонардо (президентом та спортивним директором паризького клубу – прим. "Футбол 24"). Я хочу зберегти ці відносини. Хороші відносини засновані на повазі. Тому я не буду говорити про гравця ПСЖ", – цитує Моурінью BBC.

ПСЖ готовий продати Кавані за смішну суму

Нагадаємо, за Кавані вишикувалась черга з топ-клубів, серед яких найвірогіднішим кандидатом на уругвайця називали мадридський Атлетіко. Однак, напередодні сторони згорнули переговори – французів не влаштувала пропозиція у 10 млн євро, яку пропонували "матрацники". Серед претендентів на форварда називали також англійські Челсі і Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Ліги 1 Кавані провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами.

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