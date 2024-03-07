Крім підвищення цін на абонементи на 6%, "шпори" також скасували пільги для літніх власників абонементів. Як інформує ВВС, нові правила набудуть чинності в сезоні 2025/26. Це означає, що найдоступніший абонемент для людей віком 65 років і більше коштуватиме 856 фунтів стерлінгів. Зараз вони можуть придбати абонемент на сезон за 807 фунтів стерлінгів.

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У таборі лондонського клубу заявили, що підвищення цін на абонементи пов'язане з тим, що за останні п'ять років Тоттенхем підвищував ціни тільки одного разу – на 1,5%. "Футбол не застрахований від зростання цін на товари і послуги в усіх напрямках, і ми продовжуємо розглядати всі варіанти, щоб звести до мінімуму зростання цін на квитки, водночас взявши на себе переважну більшість витрат", – заявили в клубі.

Офіційний клуб уболівальників "шпор" Tottenham Hotspur Supporters' Trust заявив, що обґрунтування керівництва Тоттенхема не витримує жодної критики.

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