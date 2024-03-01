Баварія в січні підписала Дайєра до кінця сезону з можливістю продовження контракту ще на рік – до літа 2025-го. Мюнхенський клуб вже активував відповідну опцію, повідомляє The Athletic.

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Баварія заплатила Тоттенхему 4 мільйони євро за оренду Дайєра, а влітку зареєструє захисника як вільного агента. 30-річний англієць задовольнив клуб своїми виступами.

Дайєр прийшов у Баварію четвертим центрбеком, але через кадрові проблеми відразу став основним. Він зіграв 6 матчів, чотири з яких розпочав у стартовому складі.