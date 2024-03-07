Помимо повышения цен на абонементы на 6% "шпоры" также отменили льготы для пожилых обладателей абонементов. Как информирует ВВС, новые правила вступят в силу в сезоне 2025/26. Это означает, что самый доступный абонемент для людей в возрасте 65 лет и более будет стоить 856 фунтов стерлингов. Сейчас они могут приобрести абонемент на сезон за 807 фунтов стерлингов.

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В стане лондонского клуба заявили, что повышение цен на абонементы связано с тем, что за последние пять лет Тоттенхэм повышал цены только однажды - на 1,5%. "Футбол не застрахован от роста цен на товары и услуги по всем направлениям, и мы продолжаем рассматривать все варианты, чтобы свести к минимуму рост цен на билеты, при этом взяв на себя подавляющее большинство расходов", – заявили в клубе.

Официальный клуб болельщиков "шпор" Tottenham Hotspur Supporters' Trust заявил, что обоснование руководства Тоттенхэма не выдерживает никакой критики.

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