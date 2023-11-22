Тоттенхем зіткнувся з серйозними проблемами, які можуть вплинути на турнірне становище команди.

"Шпор" звинувачують в порушенні трансферних правил під час переходу Джермейна Дефо в Портсмут у 2008 році.

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У своєму матеріалі The Times зазначає, що головну роль у переході нападника зіграв неліцензований агент Мітчелл Томас. В тому ж році FA заборонила брати участь у трансферах агентам, які не мають ліценції. Це вважається серйозним порушенням і може каратися вирахуванням очок або пониженням у класі.

15 років тому комісія розглядала трансфер Дефо, але не виявила порушення. Втім, FA зараз може переглянути рішення, враховуючи нові докази. За аналогічне порушення у 2008 році з Лутона зняли 10 балів.

Тоттенхем наразі перебуває на четвертому місці в турнірній таблиці АПЛ. Після 12 турів "шпори" мають 26 очок. Від першої сходинки вони відстають на два бали.

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