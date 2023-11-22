Тоттенхэм столкнулся с серьезными проблемами, которые могут отразиться на турнирном положении команды.

"Шпор" обвиняют в нарушении трансферных правил во время перехода Джермейна Дефо в Портсмут в 2008 году.

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В своем материале The Times отмечает, что главную роль в переходе нападающего сыграл нелицензированный агент Митчелл Томас. В том же году FA запретила участвовать в трансферах агентам, не имеющим лицензии. Это считается серьезным нарушением и может наказываться вычетом очков или понижением в классе.

15 лет назад комиссия рассматривала трансфер Дефо, но не обнаружила нарушения. Впрочем, FA сейчас может пересмотреть решение, учитывая новые доказательства. За аналогичное нарушение в 2008 году с Лутона сняли 10 баллов.

Тоттенхэм сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. После 12 туров "шпоры" имеют 26 очков. От первой строчки они отстают на два балла.

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