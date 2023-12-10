Тоттенхем не знав перемог у п'яти турах поспіль, зазнавши чотирьох поразок. Суперники були надпотужні (Сіті, Вілла, Челсі), арбітри не зараховували цілі хет-трики, команда догравала вдев'ятьох – всі все розуміють, але результат на табло. Втім, зона ЛЧ була ще недалеко.

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Щоб триматись у боротьбі, "шпори" мали бити Ньюкасл. Очікувалась дуже непроста зустріч, однак сукупність вищеназваних факторів надзвичайно мотивувала Тоттенхем. Розмінявшись шикарними моментами на старті зустрічі й швидко почавши домінувати, лондонці відкрили рахунок – Сон на 27-й хвилині переграв Тріпп'єра й прострілив вздовж воріт, а Удоджі замкнув. 1:0!

А на 38-й хвилині підопічні Енджі Постекоглу подвоїли перевагу. Ситуація з першим голом повторилася, тільки тепер на замиканні опинився Рішарлісон – 2:0. Це вже була серйозна заявка на перемогу. Перед перервою господарі могли й розгром влаштувати, але Джонсон з лівого краю штрафного пробив повз дальній кут, а Рішарлісон при спробі замкнути крос Кулусевскі розминувся з м'ячем.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги Тоттенхема у рахунку, хоча оформити її було непросто. Ньюкасл до перерви виглядав зубасто – у гостей були удари з близької відстані, сейв Вікаріо після удару Альмірона з правого краю штрафного та цілий 1,0 xG в активі. На гол вони заслужили.

А от на другий тайм Ньюкасл не з'явився. Підопічні Едді Хау виступали фішками для прудконогих "півнів", нічого не організувавши у відповідь аж до 77-ї хвилини. Тоді Жоелінтон пробивав з лінії карного майданчика, запустивши м'яч над поперечкою.

До того часу Тоттенхем вже мав влучання Джонсона в стійку, крос під удар сону з Семи метрів, майже успішну спробу перекинути Дубравку та небезпечний постріл Кулусевскі з околиць карного майданчика (сейв Дубравки). Що найбільш важливо, Тоттенхем забив третій гол – це Рішарлісон замкнув фантастичну подачу Порро в район лінії воротарського. 3:0!

Після цього питання щодо переможця зустрічі були зняти. Тоттенхем наприкінці зустрічі ще й пенальті заробив і реалізував (обидві дії в активі Сона). Ньюкасл же огризнувся голом престижу в компенсований час. 4:1!

"Шпори" святкують розгром, залишаючись у трьох очках від зони ЛЧ. Ньюкасл відстає від лондонців на чотири залікових бали.

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