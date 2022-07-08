Атакувальний півзахисник Стевен Бергвейн після нетривалого вояжу в АПЛ повернувся на батьківщину.

Угода з 24-річним вінгером розрахована до 30 червня 2027-го. За Аякс Бергвейн виступатиме під 7-м номером, інформує офіційний сайт амстердамського клубу.

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Відома і сума трансферу. Аякс вказав, що Тоттенхем отримав за свого вже колишнього футболіста 31,25 млн євро (навіть більше, ніж лондонці свого часу платили за нідерландця).

Бергвейн народився в Амстердамі і розпочинав кар'єру в академії Аякса, але згодом перейшов у ПСВ, за який і дебютував у дорослому професіональному футболі. У січні 2020-го Тоттенхем заплатив за нього 30 млн євро.

За "шпор" Стевен зіграв 83 матчі (8 голів, 10 асистів), а останнім часом регулярно викликається до збірної Нідерландів – 22 поєдинки, 6 голів.

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