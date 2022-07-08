Атакующий полузащитник Стевен Бергвейн после непродолжительного вояжа в АПЛ вернулся на родину.

Соглашение с 24-летним вингером рассчитано до 30 июня 2027-го. За Аякс Бергвейн будет выступать под 7-м номером, сообщает официальный сайт амстердамского клуба.

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Известна и сумма трансфера. Аякс указал, что Тоттенхэм получил за своего уже бывшего футболиста 31,25 млн евро (даже больше, чем лондонцы в свое время платили за нидерландца).

Бергвейн родился в Амстердаме и начинал карьеру в академии Аякса, но впоследствии перешел в ПСВ, за который и дебютировал во взрослом профессиональном футболе. В январе 2020 года Тоттенхэм заплатил за него 30 млн евро.

За "шпор" Стевен сыграл 83 матча (8 голов, 10 ассистов), а в последнее время регулярно вызывается в сборную Нидерландов – 22 поединка, 6 голов.

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