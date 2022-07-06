"Джмелі" оформили перехід нападника Аякса та збірної Кот-д’Івуару, інформує пресслужба клубу. Аллє підписав контракт на 4 роки й обрав 9 номер.

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Борусія заплатила нідерландцям за 28-річного форварда 31 мільйонів євро. Себастьян чудово проявив себе в Аяксі. Минулого сезону він став найкращим форвардом Ередивізі з 21 голом та третім бомбардиром Ліги чемпіонів, поступившись лише Бензема та Лєвандовскі.

Нестримний бомбардир, який покликаний замінити Ерлінга Холанда, став 7 літнім новачком дортмундців. До команди вже приєднались Адейємі, Шлоттербек, Озкан, Зюлє, Лотка та Мейєр.

Зауважимо, раніше Аллє виступав за англійський Вест Хем, німецький Айнтрахт, нідерландський Утрехт та французький Осер.

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