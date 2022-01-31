Центральний півзахисник Тоттенхема Танге Ндомбеле продовжить кар'єру в Ліоні, повідомляє офіційний сайт "ткачів".

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25-річний футболіст виступатиме за французьку команду на правах оренди – його контракт розрахований до 30 червня 2022 року. Послуги хавбека "шпор" обійдуться Ліону в 1,42 млн євро. Клуб також матиме право повністю викупити контракт гравця.

Нагадаємо, Ндомбеле захищав кольори Тоттенхема з літа 2019 року після переходу з Ліона за 60 мільйонів євро. У поточному сезоні Танге провів за лондонський клуб 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи і віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 38 млн євро.

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