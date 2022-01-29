Півзахисник Бетіса Набіль Фекір міг покинути Ліон не через футбольні причини.

Фекір перебрався з Ліона у Бетіс у 2019 році через дивне прохання французького клубу, повідомляє A Bola з посиланням на подкаст RMC Sport After Foot.

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Зазначається, що керівництво "ткачів" попросило Набіля поголити бороду, аби вона не сприймалась як символ ісламу. Фекір, який сповідує цю релігію, залишився незадоволений таким проханням, що і призвело до його відходу з клубу.

Нагадаємо, Набіль виступав за Ліон з 2013 по 2019 роки, де зіграв у 193 матчах, у яких забив 69 голів та віддав 46 асистів.

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