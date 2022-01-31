Центральный полузащитник Тоттенхэма Танге Ндомбеле продолжит карьеру в Лионе, сообщает официальный сайт "ткачей".

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25-летний футболист будет выступать за французскую команду на правах аренды – его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Услуги хавбека "шпор" обойдутся Лиону в 1,42 млн евро. Клуб также будет иметь право полностью выкупить контракт игрока.

Напомним, Ндомбеле защищал цвета Тоттенхэма с лета 2019 года после перехода из Лиона за 60 миллионов евро. В текущем сезоне Танге провел за лондонский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 38 миллионов евро.

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