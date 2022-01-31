Вільяреал домовився з Тоттенхемом про оренду Джованні Ло Чельсо, повідомляє офіційний сайт "шпор".

Тоттенхем підсилився одразу двома гравцями Ювентуса

Угода про співпрацю "Жовтої субмарини" та 25-річного півзахисника розрахована до кінця сезону. Джованні вже знайомий з чемпіонатом Іспанії, адже у 2018-2020 роках захищав кольори Бетіса, який продав аргентинця Тоттенхему за 32 млн євро.

У нинішньому сезоні Ло Чельсо провів 19 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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