Тоттенхем відпустив Ло Чельсо у Ла Лігу
22:00 - Читать на русском
Аргентинський півзахисник Джованні Ло Чельсо приєднався до Вільяреала.
Вільяреал домовився з Тоттенхемом про оренду Джованні Ло Чельсо, повідомляє офіційний сайт "шпор".
Тоттенхем підсилився одразу двома гравцями Ювентуса
Угода про співпрацю "Жовтої субмарини" та 25-річного півзахисника розрахована до кінця сезону. Джованні вже знайомий з чемпіонатом Іспанії, адже у 2018-2020 роках захищав кольори Бетіса, який продав аргентинця Тоттенхему за 32 млн євро.
У нинішньому сезоні Ло Чельсо провів 19 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.
Трансферний дедлайн, зима 2022: Обамеянг і Барса на фініші, мізерні шанси Дембеле, українського дуету в АПЛ не буде
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter