Тоттенхем підсилився одразу двома гравцями Ювентуса
18:45 - Читать на русском
Деян Кулусевскі та Родріго Бентанкур покинули туринський клуб.
Півзахисники Ювентуса Деян Кулусевскі та Родріго Бентанкур продовжать кар'єру у Тоттенхемі, повідомляє сайт туринського клубу.
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Кулусевскі переїде до Лодона на правах оренди до літа 2023-го, за що "Стара Синьйора" отримає 10 млн євро. За Бентанкура "шпори" заплатили 19 млн євро + бонуси.
Нагадаємо, Тоттенхем очолює Антоніо Конте, який у 2011-2014 роках працював у Юве. Після 20-ти турів АПЛ лондонці розташувались на 7-й сходинці турнірної таблиці.
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