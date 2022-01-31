Півзахисники Ювентуса Деян Кулусевскі та Родріго Бентанкур продовжать кар'єру у Тоттенхемі, повідомляє сайт туринського клубу.

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Кулусевскі переїде до Лодона на правах оренди до літа 2023-го, за що "Стара Синьйора" отримає 10 млн євро. За Бентанкура "шпори" заплатили 19 млн євро + бонуси.

Нагадаємо, Тоттенхем очолює Антоніо Конте, який у 2011-2014 роках працював у Юве. Після 20-ти турів АПЛ лондонці розташувались на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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