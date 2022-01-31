Тоттенхэм отпустил Ло Чельсо в Ла Лигу
22:09 - Читати українською
Аргентинский полузащитник Джованни Ло Чельсо присоединился к Вильярреалу.
Вильяреал договорился с Тоттенхэмом об аренде Джованни Ло Чельсо, сообщает официальный сайт "шпор".
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Соглашение о сотрудничестве "Желтой субмарины" и 25-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона. Джованни уже знаком с чемпионатом Испании, ведь в 2018-2020 годах защищал цвета Бетиса, который продал аргентинца Тоттенхэму за 32 млн евро.
В нынешнем сезоне Ло Чельсо провел 19 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами.
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