Вильяреал договорился с Тоттенхэмом об аренде Джованни Ло Чельсо, сообщает официальный сайт "шпор".

Тоттенхэм усилился сразу двумя игроками Ювентуса

Соглашение о сотрудничестве "Желтой субмарины" и 25-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона. Джованни уже знаком с чемпионатом Испании, ведь в 2018-2020 годах защищал цвета Бетиса, который продал аргентинца Тоттенхэму за 32 млн евро.

В нынешнем сезоне Ло Чельсо провел 19 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами.

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