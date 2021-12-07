У таборі Тоттенхема стався спалах коронавірусної інфекції, повідомляє Football.London.

Кендзьора здав позитивний тест на коронавірус – захисник Динамо не полетів на матч ЛЧ проти Бенфіки

За інформацією Twitter-акаунта Spurs ITK hub, шість гравців команди та два тренери здали позитивні тести. Прізвища інфікованих не називаються.

До слова, вже у четвер, 9 грудня, на команду Антоніо Конте очікує надважливий поєдинок у Лізі конференцій за вихід у євровесну. Лондонці зійдуться з нідерландським Вітессом, з яким нині ділять другу-третю сходинку у групі G. Початок зустрічі о 22:00.

У турнірній таблиці АПЛ "шпори" після 15-ти турів йдуть п'ятими, набравши 25 очок і мають одну гру в запасі.

Ман Юнайтед переміг Крістал Пелас у дебютному матчі з Рангніком, Тоттенхем розгромив Норвіч, Астон Вілла здолала Лестер