Тоттенхем потерпає від COVID-19 – одразу 6 гравців "шпор" опинились поза грою перед вирішальним матчем в єврокубках
Головний тренер лондонців Антоніо Конте отримав неприємні новини з лазарету команди.
У таборі Тоттенхема стався спалах коронавірусної інфекції, повідомляє Football.London.
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За інформацією Twitter-акаунта Spurs ITK hub, шість гравців команди та два тренери здали позитивні тести. Прізвища інфікованих не називаються.
До слова, вже у четвер, 9 грудня, на команду Антоніо Конте очікує надважливий поєдинок у Лізі конференцій за вихід у євровесну. Лондонці зійдуться з нідерландським Вітессом, з яким нині ділять другу-третю сходинку у групі G. Початок зустрічі о 22:00.
У турнірній таблиці АПЛ "шпори" після 15-ти турів йдуть п'ятими, набравши 25 очок і мають одну гру в запасі.
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