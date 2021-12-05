Чемпіонат Англії 2021/22, 15-й тур

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас – 1:0

Голи: Фред, 77

Тоттенхем – Норвіч – 3:0

Голи: Моура, 10, Санчес, 67, Сон, 77

Лідс – Брентфорд – 2:2

Голи: Робертс, 27, Бемфорд, 90+5 – Баптіст, 54, Канос, 61

Астон Вілла – Лестер – початок о 18:30

Центральною подією дня в Англії став дебют Ральфа Рангніка на чолі Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" трималися в шести очках від зони ЛЧ, тож перемога над Крістал Пелас в рідних стінах була життєво необхідною – втім, відкрити рахунок до перерви господарям не вдалося. МЮ в принципі створив невелику кількість моментів: кілька панічних ситуацій в штрафному "орлів" завершились заблокованими ударами, а пострілу Далота з меж карного майданчика в дальню дев'ятку трішечки не вистачило точності.

По перерві МЮ продовжував володіти ініціативою, але перший момент створити вдалося аж на 68-й хвилині, коли Теллес зі стандарту влучив у поперечину. Пелас же міг шокувати "дияволів" на 75-й з кутового – Томкінс скинув подачу на Айю, а той пробив з мінімальної відстані. М'яч пройшов у сантиметрах від лінії воріт, а Гехі не встиг замкнути.

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За таке марнотратство покарання прилетіло миттєво: Бруну Фернандеш запустив на правий край штрафного Грінвуда, той покотив на Фреда, а бразилець ефектним ударом поцілив в ліву дев'ятку – 1:0! Саме цей гол і вирішив долю протистояння. Манчестер Юнайтед святкує перемогу.

В паралельному матчі Тоттенхем приймав Норвіч. Підопічні Антоніо Конте стартували дуже круто, відкривши рахунок вже на 10-й хвилині внаслідок ефектного слалому Моури – Лукас обіграв трьох захисників, обстукався з Соном і вистрілив у праву дев'ятку з меж штрафного. 1:0! Втім, після цього Фортуна відвернулася від лондонців: на 24-й хвилині через травму довелося замінити Регілона, на 30-й Кейн не зміг точно замкнути простріл Сона вздовж лінії воротарського, а на 35-й Девіс не пробив у порожні ворота.

По перерві Норвіч продовжував пручатись, ледь не зрівнявши рахунок на 61-й хвилині (Пуккі пробив над поперечиною). Втім, у середині другого тайму "півні" таки дотиснули "канарок". На 67-й Кейн завдав потужного удару після скидки від Догерті, Крул виручив, але після кутового й подальшої метушні ворота розстріляв Санчес. 2:0. На 77-й же класна комбінація за участі Скіппа, Девіса та Сона завершилась пострілом корейця з меж штрафного в дальній нижній кут – 3:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Лідс вдома зустрівся з Брентфордом. Перший тайм виявився дуже бідним на моменти, але господарям вдалося забити – це Робертс на 27-й хвилині замкнув крос Рафіньї з флангу на дальню стійку. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

На початку другого тайму Брентфорд перегорнув гру, а головним героєм в цей період став Канос. На 54-й хвилині він прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний, а м'яч після рикошету підхопив Баптіст – його точний удар зрівняв рахунок. На 57-й та 59-й хвилинах Канос міг забивати сам, а на 61-й він таки досяг свого, прийнявши проникний пас від Баптіста й вистріливши під поперечку з правого краю штрафного. 1:2!

Цей рахунок тримався до останніх секунд, однак відсвяткувати перемогу гостям не судилося. На 5-й компенсованій хвилині Бемфорд замкнув скидку на дальню стійку після подачі з кутового – 2:2! Нічия на Елланд Роуд.

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