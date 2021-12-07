В лагере Тоттенхэма произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает Football.London.

Кендзёра сдал положительный тест на коронавирус – защитник Динамо не полетел на матч ЛЧ против Бенфики

По информации Twitter-аккаунта Spurs ITK hub, шесть игроков команды и два тренера сдали положительные тесты. Фамилии инфицированных не называются.

К слову, уже в четверг, 9 декабря, команду Антонио Конте ожидает сверхважный поединок в Лиге конференций за выход в евровесну. Лондонцы сойдутся с нидерландским Витессом, с которым сейчас делят второе-третье место в группе G. Начало встречи в 22:00.

В турнирной таблице АПЛ "шпоры" после 15-ти туров идут пятыми, набрав 25 очков и имеют одну игру в запасе.

Ман Юнайтед переміг Крістал Пелас у дебютному матчі з Рангніком, Тоттенхем розгромив Норвіч, Астон Вілла здолала Лестер