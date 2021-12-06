Стала відома причина відсутності польського оборонця в списку гравців, які вирушили на поєдинок 6-го туру ЛЧ проти Бенфіки.

Томаш Кендзьора здав позитивний тест на COVID-19. Як наслідок, 27-річний правий захисник пропустить два останні матчі киян у 2021-му. Він не полетів з командою у Лісабон на поєдинок проти Бенфіки, а також не зіграє проти Зорі у неділю, інформує Meta Ratings.

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Ще в суботу, 4 грудня, Кендзьора відіграв майже весь матч проти Вереса в Луцьку. Наприкінці гри його замінив Олександр Тимчик. Саме він, або Олександр Караваєв, і замінить Томаша у двох останніх матчах 2021 року на позиції правого захисника.

У сезоні 2021/22 поляк зіграв за киян 22 матчі у всіх турнірах та забив 1 гол. Кендзьора виступає за Динамо з 2017-го, перебравшись із польського Леха.

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