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Тоттенхем планує продати п'ятьох гравців, – The Times

16:49 1105 Читать на русском
Тоттенхем планує продати п'ятьох гравців, – The Times
Ерік Дайєр та Крістіан Еріксен / Офіційний сайт УЄФА

Керівництво лондонського Тоттенхема готове піти на серйозні зміни складу першої команди.

"Шпори" мають намір виставити на трансфер одразу п'ятьох гравців, інформує The Times. До списку "на вихід" потрапили Ерік Дайєр, Крістіан Еріксен, Денні Роуз, Віктор Ваньяма та Серж Ор'є.

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Також повідомляється, що усіх цих гравців Тоттенхем готовий відпустити в інші клуби вже в січні наступного року, коли відкриється зимове трансферне вікно. Тренерський штаб разом з керівництвом клубу прийняли рішення освіжити склад команди, щоб поліпшити атмосферу в роздягальні.

Нагадаємо, Тоттенхем невдало розпочав нинішній сезон – команда Маурісіо Почеттіно посідає 9-е місце в АПЛ після 8-го туру.

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