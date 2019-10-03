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Фердінанд: Кейну варто покинути Тоттенхем

20:15 484 Читать на русском
Фердінанд: Кейну варто покинути Тоттенхем
Харрі Кейн / Sky Sports

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд переконаний, що нападнику Тоттенхема Харрі Кейну варто задуматись про зміну клубу.

"Перед Кейном стоїть питання, чого він хоче досягти у футболі – визнання фанатів Тоттенхема чи трофеїв. Наступне питання – чи виглядає Тоттенхем як команда, яка здатна вигравати титули? Я так не думаю. Кілька років тому вони були сильнішими.

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Наведу приклад з власного досвіду: я грав за Лідс, перебуваючи в приблизно такому ж віці, що й Кейн зараз. Моя команда дісталася до півфіналу Ліги чемпіонів і була близька до чемпіонського титулу в Англії. Тоді я вважав, що в іншому клубі у мене буде більше шансів на тріумф, і цим клубом став Манчестер Юнайтед. Я прийняв це рішення швидко, зрозумівши, що метою моєї кар'єри буде завоювання трофеїв.

Ймовірно, у Кейна в голові теж виникають такі питання, і на них потрібно якомога швидше відповісти, тому що йому вже 26 років. Шанс з'являється і зникає дуже швидко", – сказав Фердінанда в ефірі BT Sport.

Нагадаємо, Харрі Кейн у поточному сезоні відзначився п'ятьма голами у семи турах АПЛ, а також забив два м'ячі у Лізі чемпіонів.

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Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Тоттенхем Тоттенхем Ріо Фердінанд Ріо Фердінанд Харрі Кейн Харрі Кейн
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