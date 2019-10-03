Фердінанд: Кейну варто покинути Тоттенхем

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд переконаний, що нападнику Тоттенхема Харрі Кейну варто задуматись про зміну клубу.

"Перед Кейном стоїть питання, чого він хоче досягти у футболі – визнання фанатів Тоттенхема чи трофеїв. Наступне питання – чи виглядає Тоттенхем як команда, яка здатна вигравати титули? Я так не думаю. Кілька років тому вони були сильнішими.

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Наведу приклад з власного досвіду: я грав за Лідс, перебуваючи в приблизно такому ж віці, що й Кейн зараз. Моя команда дісталася до півфіналу Ліги чемпіонів і була близька до чемпіонського титулу в Англії. Тоді я вважав, що в іншому клубі у мене буде більше шансів на тріумф, і цим клубом став Манчестер Юнайтед. Я прийняв це рішення швидко, зрозумівши, що метою моєї кар'єри буде завоювання трофеїв.

Ймовірно, у Кейна в голові теж виникають такі питання, і на них потрібно якомога швидше відповісти, тому що йому вже 26 років. Шанс з'являється і зникає дуже швидко", – сказав Фердінанда в ефірі BT Sport.

Нагадаємо, Харрі Кейн у поточному сезоні відзначився п'ятьма голами у семи турах АПЛ, а також забив два м'ячі у Лізі чемпіонів.

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