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Тоттенхэм планирует продать пять игроков, – The Times

16:49 99 Читати українською
Тоттенхэм планирует продать пять игроков, – The Times
Эрик Дайер и Кристиан Эриксен / Официальный сайт УЕФА

Руководство лондонского Тоттенхэма готово пойти на серьезные изменения состава первой команды.

"Шпоры" намерены выставить на трансфер сразу пятерых игроков, сообщает The Times. В список "на выход" попали Эрик Дайер, Кристиан Эриксен, Дэнни Роуз, Виктор Ваньяма и Серж Орье.

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Также сообщается, что всех этих игроков Тоттенхэм готов отпустить в другие клубы уже в январе следующего года, когда откроется зимнее трансферное окно. Тренерский штаб вместе с руководством клуба приняли решение освежить состав команды, чтобы улучшить атмосферу в раздевалке.

Напомним, Тоттенхэм неудачно начал нынешний сезон – команда Почеттино занимает 9-е место в АПЛ после 8-го тура.

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