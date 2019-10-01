Баварія зрівняла Тоттенхем із землею 7 голами в Лізі чемпіонів – покер Гнабрі, дубль Лєвандовскі

Тоттенхем зганьбився в домашньому матчі з Баварією (2:7) в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20. Результат і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

У першому турі Баварія розгромила Црвену Звезду, а Тоттенхем втратив очки в матчі з Олімпіакосом. Попри домашній статус зустрічі, "шпори" не вважалися фаворитом сьогоднішнього поєдинку. Вони не вражають на старті сезону у внутрішньому чемпіонаті, а от Баварія цього вікенду вирвалася на вершину Бундесліги.

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Суперники видали дуже яскравий та динамічний футбол. Гострі моменти почали виникати зі стартовим свистком. Вже на другій хвилині Льорісу довелося рятувати Тоттенхем після удару Гнабрі. Господарі швидко відповіли моментом імені Сона та Ндомеле – тепер воротарську майстерність продемонстрував Нойєр. Цей дует незабаром створив ще одну нагоду, але голкіпер збірної Німеччини знову грамотно прочитав епізод.

Команди просто літали по полю, демонструючи розкішний рівень гри. На 12-й хвилині Тоттенхем вийшов вперед, коли Толіссо втратив м'яч перед власним штрафним майданчиком, а Сіссоко підхопив сферу. Пас на Сона – і кореєць нарешті переграв Нойєра. Високий агресивний пресинг лондонців створив гостям серйозні проблеми.

Втім, не пройшло й 5 хвилин, як Баварія зрівняла рахунок. Красу оформив Кімміх – Йозуа отримав простір перед чужим штрафним майданчиком, знайшов момент для удару та ювелірно послав м'яч у дальній кут. Дуже вчасна відповідь Мюнхена, адже "шпори" були на ходу. Не зупинялися Ндомбеле та Сон, шукав моменти Кейн. Однак Нойєр стояв стіною.

Тоттенхем продовжував підтискати інтенсивніше, але й Баварія відповідала, наприклад, небезпечним був удар Коутінью. Господарі мали вдруге виходити вперед, коли Кейн і Ор'є вивели на удар Ндомбеле, проте той не зумів якісно розстріляти Нойєра. Ману просто закрив рот усім критикам.

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Враховуючи проблеми з обороною, Баварія наприкінці першого тайму відвела гру якомога далі та відповідала супернику своїми уколами. Безпосередньо перед перервою гості забили другий гол завдяки генію Лєвандовскі. Роберт на фланзі ефектно обіграв Вертонгена і доправив м'яч у штрафний майданчик. Там виник хаос, поки поляк сам не прибіг в епіцентр подій і не вирішив долю епізоду блискучим ударом у праву "шістку".

У перерві Ніко Ковач вимушено перебудував команду: травмований Алаба пішов з поля, Алькантара з'явився в центрі поля, Кімміх "сів" на правий фланг оборони, а Павар перемістився наліво. Друга половина зустрічі розпочалася з обопільних випадів. Толіссо та Аллі обмінялися відмінними моментами, ну а після того Баварія зробила ключову заявку на перемогу.

Гнабрі забив два голи протягом двох хвилин! Спершу на швидкості прорвався лівим флангом, змістився в центр і в стилі Коноплянки пробив точно в дальній кут. А потім Тоттенхем зробив дивовижний подарунок, втратив м'яч у власних володіннях. Толіссо відібрав, а Гнабрі лівою від дальньої стійки забив четвертий гол.

Господарі спробували повернутися в гру, коли Коман на стандарті сфолив у власному боксі, а Кейн впевнено реалізував пенальті. Маурісіо Почеттіно підсилив свою команду Еріксеном – Крістіан відразу пробив під поперечину, але Нойєр в ефектному стрибку перевів м'яч на кутовий. Втім, глобально у лондонців нічого не вийшло, адже Баварія зразково заспокоїла гру.

А під завісу зустрічі мюнхенці влаштували зґвалтування. Алькантара геніальним пасом з глибини знаходить Гнабрі, а той продовжує дивувати реалізацією – це п'ять голів за спиною Льоріса. Чергова обрізка Тоттенхема, швидка зміна ролей, Коутінью переводить на Лєвандовскі – влітає шостий м'яч. На десерт Гнабрі оформив покер – 2:7! Шедевральний матч!

Баварія набрала 6 очок і захопила лідерство у групі В, а Тоттенхем з 1 пунктом на дні квартету. Друге місце посідає Црвена Звезда, яка в паралельному матчі переграла Олімпіакос 3:1.

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