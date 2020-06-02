Карпати офіційно пішли на двотижневий карантин через коронавірус

Керівництво "зелено-білих" констатувало серйозний спалах COVID-19 у клубі і закликало не зупиняти чемпіонат України.

"Сьогодні з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу у карпатівців (загалом тестування пройшли 65 осіб). Усі інфіковані ознайомлені із результатами та перебувають в ізоляції під контролем медиків.

Карпати прояснили ситуацію щодо дотримання медичного протоколу при тестуванні гравців на коронавірус

Відповідно до протоколу, про ситуацію у таборі команди були оперативно повідомлені Українська асоціація футболу та Прем’єр-ліга. Карантин у клубі запроваджено щонайменше на два тижні, повністю скасовано будь-які тренування.

Звертаємось до найвищих футбольних інстанцій з проханням не зупиняти поєдинки поточного сезону. Також звертаємося до усіх без винятку клубів України – максимально відповідально ставтеся до тестувань гравців, тренерів та персоналу. Від ризику зараження не застрахований ніхто. Ми сподіваємося, що після завершення карантину, вже здорові гравці, із залученням карпатівців усіх вікових категорій, зможуть відновити тренувальний процес і дограти чемпіонат", – йдеться в заяві Карпат на офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, через спалах COVID-19 у Карпатах команда не змогла провести поєдинок 24-го туру проти Маріуполя.

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