Санчо та Тюрам долучилися до протестів через скандальне вбивство у США – юні зірки Бундесліги стали героями світових ЗМІ

Темношкірі зірки Бундесліги вирішили привернути додаткову увагу до головного скандалу останніх днів – смерті Джорджа Флойда.

США сколихнуло вбивство 46-річного Джорджа Флойда. Темношкірий чоловік не вижив після брутального затримання у Міннеаполісі. Флойд купував пачку цигарок, а продавець запідозрив, що той намагається розплатитися фальшивою 20-доларовою купюрою, та викликав поліцію. Один з полісменів дуже грубо поводився з Джорджем – майже 9 хвилин протримав коліно на його шиї, притиснувши голову до асфальту.

У мережі з'явилися відео, на яких Флойд благає не душити його та декілька разів повторює, що не може дихати. Дерек Шовін, який здійснював затримання, ігнорував прохання та продовжував тиснути на шию, хоча Флойд ніяк не опирався. Шовін забрав коліно лише після приїзду швидкої. Джорджа доправили в лікарню, де він помер.

Полісменів, які були присутні при затриманні, наступного дня звільнили, а Шовіна, який безпосередньо душив Флойда, судитимуть за статтею "неумисне вбивство із застосуванням сили". Втім, такі рішення аж ніяк не задовольнили громадськість США – люди в багатьох містах вийшли на масові протести, вимагаючи рівності для темношкірих, адже з білими поліція поводиться цивілізованіше (протестувальники наводять конкретні приклади). Ситуація вийшла з-під контролю, все переросло у погроми, влада вивела на вулиці військових.

Напруга зростає. Протести поширилися на європейські столиці, на підтримку виступили відомі люди. Не залишилися осторонь зірки футболу.

Одним з перших висловився Ріо Фердінанд: "До темношкірих давно таке відношення, настав час це припинити. Цей чоловік не заслуговував, щоб з ним поводилися, наче з твариною. Влада повинна вжити заходів і суворо покарати винних у його смерті".

Форвард Ліверпуля Раян Брюстер також звернувся до громадськості: "Роками та поколіннями ми кричимо, просимо змін, хочемо, щоб нас почули. Але біль триває. Нам не потрібні особливі привілеї – просто рівні права".

Активний у таких питаннях лідер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд витримав паузу, в усьому розібрався й запостив у Twitter власну репліку. "Життя темношкірих важливе. Культура темношкірих важлива. Об'єднання темношкірих важливе".

Зірки Бундесліги долучилися до протестів, вимагаючи справедливості.

У суботу універсал Шальке Вестон Маккенні вийшов на матч проти Вердера з пов'язкою на руці з написом "Правосуддя для Джорджа". Маккенні – американець, тому його небайдужість до подій на батьківщині зрозуміла. "Скористався можливістю привернути увагу до давньої проблеми. Ми повинні відстоювати те, у що віримо. Вірю, настав час, щоб нас почули", – написав Вестон у Twitter.

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx — Weston McKennie (@WMckennie) May 30, 2020

У неділю ця тема була головною в німецькому чемпіонаті. Дві Борусії здобули впевнені перемоги, але всі говорять про скандальне вбивство. Маркус Тюрам на пару з Алассаном Плеа став героєм розгрому Уніона, оформивши дубль.

Син легендарного Ліліана Тюрама привернув увагу святкуванням – став на коліно та схилив голову. Цей жест вперше використав гравець в американський футбол Колін Капернік, щоб виступити проти жорстокості поліції.

Після матчу Тюрам-молодший запостив у Twitter фото з підписом: "Разом – так ми рухаємося вперед, разом – так ми творимо зміни" та хештегом #Життя_темношкірих_важливі. Акаунт Гладбаха теж поділився світлиною: "Пояснення зайві". "Він виступив проти расизму. Ми всі підтримуємо цю боротьбу", – сказав тренер Борусії М Марко Розе.

Together is how we move forward, together is how we make a change #BLACK_LIVES_MATTERS pic.twitter.com/7OJUWqTLQZ — T I K U S (@MarcusThuram) May 31, 2020

Через декілька годин Дортмунд знищив Падерборн – Джейдон Санчо, який вперше після карантину вийшов у стартовому складі, оформив перший у кар'єрі хет-трик. Відзначившись прем'єрним голом, англієць скинув футболку та презентував напис: "Правосуддя для Джорджа Флойда". Аналогічні слова під футболкою продемонстрував Ашраф Хакімі.

"Перший хет-трик на професіональному рівні. У мене змішалися емоції радості та суму, адже у світі є важливіші речі, зараз відбуваються важливіші події. Ми повинні розповісти про них людям і допомогти все змінити. Потрібно бути єдиними та боротися за справедливість. Разом ми сильніші", – написав Санчо у Twitter після матчу.

First professional hat trick . A bittersweet moment personally as there are more important things going on in the world today that we must address and help make a change. We have to come together as one & fight for justice. We are stronger together! ️ #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/ntOtwOySCO — Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 31, 2020

Емре Джан підтримав партнерів: "Перемога важлива, але значно важливішим є послання Санчо". Ерлінг Холанд у Instagram також висловився: "Поширюйте любов, а не ненависть. Говоріть гучніше". Навіть легенда Баварії Олівер Кан в етері Sky90 похвалив футболістів Борусії Д за таку поведінку: "Гравці завжди повинні висловлювати свою думку на різні теми, зокрема й соціальні".

Фото Тюрама та Санчо заполонили провідні спортивні ЗМІ. Найпопулярніше іспанське видання AS помістило на головну сторінку орендованого в Реала Ашрафа Хакімі. Найпопулярніше італійське видання Corriere dello Sport вийшло з Маркусом Тюрамом, чий батько прославився грою за Парму та Ювентус, на обкладинці.

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