Фіаско Реала, Зінченко знову довів, що потрібен Ман Сіті, приголомшливі рекорди Пйонтека і Пісарро: підсумки євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє головні події європейського вікенду. Реал сенсаційно програв Жироні, Зінченко допопоміг Манчестер Сіті вийти у чвертьфінал Кубка Англії, Пйонтек та Пісарро б'ють рекорди, а в Італії знову проблеми з VAR.

Іспанія: Фіаско Реала на Сантьяго Бернабеу, досягнення Мессі та Піке

Після перемоги в мадридському дербі капітан Реала Серхіо Рамос оптимістично заявив, що "вершковим" під силу завадити Барселоні здобути чергове чемпіонство. Однак вже в наступному турі Прімери команда Сантьяго Соларі сенсаційно програла Жироні.

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Каземіро відкрив рахунок в середині першого тайму, замкнувши навіс Тоні Крооса з правого флангу. Гол бразильця став 15-м забитим ударом головою для гравців Реала в чемпіонаті Іспанії – це найкращий показник серед команд ліги. Однак він так і залишився єдиним досягненням мадридців у матчі з Жироною, яка до цього не вигравала у 14-ти офіційних матчах поспіль. До слова, "біло-червоні" в нинішньому сезоні перемагали виключно на чужому полі.

Для Серхіо Рамоса минулий тиждень видався зовсім невтішним. Спочатку УЄФА розпочав розслідування щодо навмисного отримання іспанцем попередження в матчі Ліги чемпіонів проти Аякса, а в поєдинку з Жироною капітан Реала оновив свій же рекорд за кількість червоних карток в Ла Лізі.

Барселона свій матч 24-го туру виграла і збільшила відрив від Реала до 9 очок. Перемогу каталонцям приніс влучний удар Ліонеля Мессі. Цей гол став для аргентинця 30-м в усіх турнірах в нинішньому сезоні. Цікаво, що це досягнення підкорилося Лео в 11-у сезоні поспіль.

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Варто зауважити, що Жерар Піке, зігравши з Вальядолідом, став лише третім захисником в історії Барселони, який провів 300 матчів у Прімері після Карслеса Пуйоля (392) та Мігелі (391).

Англія: Зінченко знову довів, що може бути корисним в Манчестер Сіті

Поки АПЛ взяла невеличку перерву, в Кубку Англії відбулися матчі 1/8 фіналу. Після яскравої гри проти Челсі головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола в другому поєдинку поспіль довірив місце у стартовому складі Олександру Зінченку. Схоже, українець поступово повертає довіру іспанського фахівця. Адже до цього 22-річний хавбек протягом 4-х матчів не отримував ігрової практики.

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Звісно Ньюпорт, який виступає у четвертому за рангом англійському дивізіоні, не виглядає для Ман Сіті грізним суперником. Однак валлійцям навіть вдалося завершити перший тайм звітного поєдинку внічию. Однак після перерви манкуанці змогли забити аж 4 голи. Зінченко цього разу не відзначився результативними діями, але був одни із найкращих у своїй команді.

Олександр активніше, ніж у грі з Челсі, підключався до атак. Партнери значно частіше використовували його фланг для виходу із оборони в атаку. Українець отримав високі оцінки від преси, поступившись лише тим одноклубникам, які забивали або ж асистували партнерам.

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Італія: Чергова феєрія Пйонтека, скандальний VAR та "сухий" Наполі

В матчі 24 туру Серії А Мілану протистояв дуже незручний суперник. Востаннє "россонері" обігрували Аталанту ще в травні 2015 року. Бергамаски настільки жваво розпочали матч, що спочатку здавалося, що ця серія продовжиться. Фройлер навіть вивів підопічних Джан П'єро Гасперіні вперед, але тепер в команді Дженнаро Гаттузо є Кшиштоф Пйонтек.

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Поляк в цьому поєдинку оформив дубль, забивши вже 6 голів у 5-ти матчах за "россонері". 23-річний нападник витратив для цього лише 310 хвилин, що є новим рекордом клубу. До цього рекордсменом був легендарний швед Гуннар Нордаль, який забив перші шість голів за Мілан за 419 хвилин. Третім за цим показником є Маріо Балотеллі – 433 хвилини в сезоні 2012/13.

Ця перемога дозволила "червоно-чорним" закріпитися на 4-й сходинці турнірної таблиці Серії А, що дає право виступати в Лізі чемпіонів.

Справжінісінький скандал трапився у поєдинку між СПАЛом та Фіорентиною. Господарі забили гол на 74-й хвилині і зробили рахунок 2:1, але арбітр матчу Лука Пайретто вирішив подивитися відеоповтор попереднього епізоду в штрафному СПАЛа. Після чого за допомогою VAR він призначив пенальті на користь "фіалок" за фол проти Федеріко К'єзи, який впевено реалізував Верету.

Щось дивне відбувається з Наполі. Команда Карло Анчелотті вже два матчі чемпіонату поспіль звела до "сухої" нічиєї. Цікаво, що "партенопейці" цілком слушно можуть скаржитися на відсутність удачі. Гравці "адзуррі" завдали 22 удари (з них 12 у площину) по воротах Торіно, але вразити ціль так і не змогли.

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Тепер Наполі відстає від першого місця, яке посідає Ювентус, на 9 очок, а відрив від Інтера, який йде третім, скоротився до 7-ми пунктів.

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Вердер зумів відігратися в матчі з Гертою лише на 90+6 хвилині. Однак найцікавіше, що врятував бременців від поразки легендарний нападник Клаудіо Пісарро. Чилієць забив у ворота Герти у віці 40 років і 136 днів, що дозволило йому стати найстаршим автором гола в історії Бундесліги.

Цікаво, що попередній рекорд теж належав нападнику "музик" Мірославу Вотаві. Німець чеського походження забивав Штугарту, коли йому було 40 років та 121 день. Окрім того, Пісарро став єдиним гравцем в історії Бундесліги, якому вдавалося забивати протягом 21-го року поспіль.

Айнтрахт, який є суперником Шахтаря в Лізі Європи, не втримав перемоги над Борусією Менхенгладбах. "Орли" вже 5 останніх матчів (серед них – поєдинок проти "гірників" у Харкові) звели до нічиєї. Такі результати потіснили підопічних Аді Хюттера із єврокубкової зони, хоча відставання від Вофсбурга складає всього 1 пункт.

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Баварія перед матчем Ліги чемпіонів проти Ліверпуля здобула складну перемогу над Аугсбургом. Хоча "ротен" продовжують гонитву за дортмундською Борусією, рівень їхньої гри знову викликає питання. Зокрема капітан мюнхенців Мануель Нойєр заявив, що на Енфілді з таким підходом буде важко розраховувати на хороший результат.

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Карім Бензема став лише другим французом, який зіграв 300 матчів у Прімері. Раніше це досягнення підкорилося Антуану Грізманну.

Вільяреал, обігравши Севілью, перервав найгіршу безвиграшну серію клубу у 21 столітті. "Жовта субмарина" не перемагала протягом 10 матчів Ла Ліги (6 нічиїх та 4 поразки).

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе став першим французом в Лізі 1 за останні 45 років, який забив 19 голів у 18 стартових турах турніру.

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