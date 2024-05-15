Мудрик дізнався свою долю на матч проти Де Дзербі: стартові склади та онлайн-трансляція матч Брайтон – Челсі
20:48 - Читать на русском
Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно визначився зі стартовим складом на поєдинок 34-го туру АПЛ проти Брайтона.
Мудрик знову опинився у старті Челсі на перенесений поєдинок 34-го туру АПЛ проти Брайтона, який очолює екс-тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом, а переглянути гру в прямому ефірі можна на Setanta Sports.
Мудрик влаштував пекло чемпіону світу, Забарний приголомшив Ширера – англійські ЗМІ в екстазі від гола українця
Стартовий склад Брайтона: Вербрюгген – Лемпті, Данк, Вебстер, Ігор – Гілмор, Гросс – Енсісо, Буонаннотте, Адінгра – Жоау Педро.
Стартовий склад Челсі: Петровіч – Гюсто, Чалоба, Бадіашиль, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Мадуеке, Палмер, Мудрик – Джексон.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter