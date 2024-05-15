Мудрик знову опинився у старті Челсі на перенесений поєдинок 34-го туру АПЛ проти Брайтона, який очолює екс-тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом, а переглянути гру в прямому ефірі можна на Setanta Sports.

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Стартовий склад Брайтона: Вербрюгген – Лемпті, Данк, Вебстер, Ігор – Гілмор, Гросс – Енсісо, Буонаннотте, Адінгра – Жоау Педро.

Стартовий склад Челсі: Петровіч – Гюсто, Чалоба, Бадіашиль, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Мадуеке, Палмер, Мудрик – Джексон.