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Тоттенхэм переедет на новый стадион минимум в апреле

19:09 2 Читати українською
Тоттенхэм переедет на новый стадион минимум в апреле
Уайт Харт Лейн / Sky Sports

Тоттенхэм до сих пор продолжает переносить переезд на новую арену. Теперь "шпоры" там сыграют минимум в апреле.

Дебютный матч Тоттенхэма на своем новом стадионе снова откладывается, сообщает Sky Sports.

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"Шпоры" должны были открыть новую арену 17 марта матчем АПЛ против Кристал Пэлас, но "орлы" победили Донкастер и вышли в 1/4 финала Кубка Англии. Далее будет международная пауза, а следующий домашний матч Тоттенхэма в АПЛ будет 6 апреля с Брайтоном.

Также есть возможность сыграть дебютный матч 9-10 апреля в Лиге чемпионов, если подопечные Маурисио Почеттино выйдут в четвертьфинал. В первом матче 1/8 финала "шпоры" разгромили Боруссию Д со счетом 3:0.

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