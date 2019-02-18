Тоттенхэм переедет на новый стадион минимум в апреле

Тоттенхэм до сих пор продолжает переносить переезд на новую арену. Теперь "шпоры" там сыграют минимум в апреле.

Дебютный матч Тоттенхэма на своем новом стадионе снова откладывается, сообщает Sky Sports.

Фіаско Реала, Зінченко знову довів, що потрібен Ман Сіті, приголомшливі рекорди Пйонтека і Пісарро: підсумки євровікенду

"Шпоры" должны были открыть новую арену 17 марта матчем АПЛ против Кристал Пэлас, но "орлы" победили Донкастер и вышли в 1/4 финала Кубка Англии. Далее будет международная пауза, а следующий домашний матч Тоттенхэма в АПЛ будет 6 апреля с Брайтоном.

Также есть возможность сыграть дебютный матч 9-10 апреля в Лиге чемпионов, если подопечные Маурисио Почеттино выйдут в четвертьфинал. В первом матче 1/8 финала "шпоры" разгромили Боруссию Д со счетом 3:0.

Ващук з фейком про жаб, бутси Тотті, вигадана смерть бабусі, джакузі з сестрою та ще 7 кумедних "відмазок" футболістів