Вулверхемптон в рамках 3-го туру АПЛ зазнав поразки від Тоттенхема у Лондоні (0:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Тоттенхем на початку сезону не виїжджає із Лондону. Домашній старт чемпіонату дався "шпорам" доволі непогано – за рідних трибун підопічні Антоніо Конте розгромили Саутгемптон, а на Стемфорд Брідж тиждень тому вони врятували нічию. В третьому ж турі команда приймала Вулверхемптон, у якого було всього одне очко за два матчі.

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Фаворит був очевидним, однак статистика першого тайму шокувала вболівальників – "вулвз" вели за ударами з рахунком 12:1. Щоправда, це лише сухі цифри, а по факту була абсолютно рівна гра без загострення. Тоттенхем дещо цікавіше працював з м'ячем, Вулверхемптон непогано атакував, але колективи створили всього по одному моменту. Обидва пройшли до перерви.

Гості могли відкривати рахунок на 43-й хвилині, коли Невеш виконав подачу в штрафний на голову Нуньєшу. Матеус пробив у дальній кут, однак м'яч пролетів поруч зі стійкою! Лондонці відповіли на 45-й навісом Сона з лівого флангу на Кейна – Харрі перестрибнув Кілмана й спрямував м'яч у дев'ятку, але Са з величезними труднощами парирував. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Здавалося б, Антоніо Конте мав бути стурбованим таким таймом. Втім, із підтрибунки він вийшов у хорошому настрої, жартуючи з арбітрами. Італієць був впевнений у своїх підопічних – і вони його не підвели. Другий тайм "шпори" розпочали набагато переконливіше.

Не можна сказати, що лондонці притиснули Вулверхемптон, але інтенсивність роботи господарів значно зросла. Це вилилось у два гольових моменти. На 52-й хвилині Кейн замкнув подачу Кулусевскі ударом у поперечину, а на 63-й Сон увірвався на правий край штрафного й з гострого кута пробив у стійку! Щоправда, там був рикошет, тож арбітр призначив кутовий.

Він виявився фатальним для гостей: Сон виконав навіс, Перішіч підрізав м'яч вздовж воріт, а Кейн замкнув головою – 1:0! Тоттенхем вийшов вперед. До речі, це був 185-й гол Харрі в рамках АПЛ. Він обійшов Агуеро й став найкращим бомбардиром АПЛ серед футболістів, які забивали тільки за один клуб.

В наступні 20 хвилин підопічні Антоніо Конте продовжували домінувати, але небезпечних моментів біля воріт Са не виникало. Були тільки перспективні підходи, простріли, подачі чи панічні ситуації, які не доходили до логічного завершення. Вулверхемптон міг покарати за такий футбол на 75-й хвилині зі штрафного – Невеш метрів з 17-ти пробив у правий нижній кут, однак м'яч пролетів у сантиметрах від ближньої стійки!

В завершальній частині зустрічі футбол став більш відкритим. Бруну Лаже освіжив склад Хіменесом, Траоре, Хваном , Дендонкером і Семеду – з новими силами "вулвз" пішли відігруватись, подовгу залишаючись на чужій половині поля. Антоніо Конте, своєю чергою, випустив Рішарлісона, Сессеньйона й Біссума, зосередившись на контратаках.

На жаль, усі ці перестановки не принесли бажаного результату – нормальних моментів не виникало. Аж на останніх секундах Рішарлісону вдалося увірватись у штрафний і пробити повз ближній кут. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Тоттенхема.

"Шпори" набрали 7 очок і тимчасово очолили турнірну таблицю АПЛ. Вулверхемптон же, залишившись з 1 заліковим балом у активі, тримається на 16-й позиції, але за підсумками туру команда може опуститись нижче.

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