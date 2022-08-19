Під час матчу їхніх команд в 2-му турі АПЛ (2:2) Антоніо Конте і Томас Тухель активно провокували один одного. Справа ледь не дійшла до бійки, але пристрасті вдалося вгамувати.

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FA відкрила дисциплінарну справу та вирішила покарати обох наставників. Італієць обмежиться лише штрафом у 15 тисяч фунтів, а вирок для німця виявився серйознішим. Тухель заплатить 35 тисяч фунтів і не зможе керувати діями своєї команди в одному матчі. Це буде зустріч проти Лідса.

Зауважимо, що Тоттенхем і Челсі синхронно розпочали новий сезон. Після перемог у стартовому турі лондонські команди поділили очки в очному матчі. Наразі без втрат в АПЛ йдуть лише Арсенал та Манчестер Сіті.

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